Linea fatta con la penna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linea fatta con la penna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRATTO

Significato/Curiosita : Linea fatta con la penna

Punto di vista filologico). ^ la divina commedia di dante allighieri ricorretta sopra quattro dei più autorevoli testi a penna, a c. di k. witte, berlino... Tratto di corda – pena corporale tratto pen (la tratto) – penna con punta sintetica tratto (liturgia) – nella liturgia tratto – in psicologia, caratteristica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Linea fatta con la penna : linea; fatta; penna; Una linea orizzontale; Una misura linea re; La linea di chi sta in collegio; Attraversare una linea con un altra; linea ferroviaria con binario dimezzato; Una linea di prodotti SC Johnson contro le zanzare; Giova per mantenere la linea ; La materia di cui è fatta una questione oziosa; È fatta di peli; Trovarla fatta piace a tutti; fatta come una pera; Promessa fatta a Dio; Si suol dire che non fu fatta in un giorno; Donna soddisfatta ; Si impegna con la penna ; Mantenere i contatti ricorrendo a carta e penna ; Sono doppie nel penna cchio; La penna dei Romani; Tocco di penna ; Compilate con la penna ; I soldati con una penna ;

