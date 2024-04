La Soluzione ♚ Idea che si azzarda La definizione e la soluzione di 12 lettere: Idea che si azzarda. PREMONIZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Idea che si azzarda: La premonizione in termini generali indica una sensazione nella quale l'individuo sembra percepire informazioni su eventi futuri prima che accadano; nell'ambito della parapsicologia si indica come premonizione l'ipotetico potere paranormale che permetterebbe alle persone di vedere il futuro o ciò che accade in altri luoghi, sotto forma di sogni e/o visioni e assume il nome di chiaroveggenza. Altre Definizioni con premonizione; idea; azzarda; Danno un idea del volume; Idea senza capo né coda; Un idea non confermata; L aspetto visibile che spesso inganna chi azzarda un giudizio; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Idea che si azzarda

PREMONIZIONE

P

R

E

M

O

N

I

Z

I

O

N

E

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Idea che si azzarda' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.