La Soluzione ♚ Un filtro per prevenire le email indesiderate La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un filtro per prevenire le email indesiderate. ANTISPAM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un filtro per prevenire le email indesiderate: Lo spam (o spamming) indica l'invio, attraverso indirizzi generici non verificati o sconosciuti, di messaggi pubblicitari indesiderati o non richiesti, generalmente di carattere commerciale. Lo spam è noto anche come posta spazzatura (in inglese junk mail) o posta indesiderata. Può essere attuato attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale. Chi invia messaggi spam è indicato spesso con il neologismo spammista (spammer in inglese). Altre Definizioni con antispam; filtro; prevenire; email; indesiderate; Un filtro per certe email; Un filtro contro le mail; Un filtro per il brodo; La inventò Joseph Lister per prevenire infezioni; Le email certificate;

La risposta a Un filtro per prevenire le email indesiderate

ANTISPAM

La soluzione verificata di 8 lettere per risolvere 'Un filtro per prevenire le email indesiderate' è.