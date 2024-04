La Soluzione ♚ Fu duchessa di Parma La definizione e la soluzione di 10 lettere: Fu duchessa di Parma. MARIA LUISA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Fu duchessa di parma: Maria Luisa Leopoldina Francesca Teresa Giuseppa Lucia d'Asburgo-Lorena, nota semplicemente come Maria Luisa d'Austria o Maria Luigia di Parma (Vienna, 12 dicembre 1791 – Parma, 17 dicembre 1847), è stata imperatrice consorte dei francesi dal 1810 al 1814 in quanto moglie di Napoleone I, e duchessa regnante di Parma, Piacenza e Guastalla dal 1814 al 1847 per decisione del congresso di Vienna. Figlia del sacro romano imperatore Francesco II (dal 1806, con la fine del Sacro Romano Impero, primo sovrano dell'Impero d'Austria come Francesco I), nel 1810 fu data in sposa a Napoleone Bonaparte per suggellare la pace di Vienna tra la Francia e ... Altre Definizioni con maria luisa; duchessa; parma; Fu duchessa di Parma e Piacenza; La figlia di Carlo VII duchessa di Savoia; Il passo sulla Parma-La Spezia; Il passo sulla Parma La Spezia; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fu duchessa di Parma

MARIA LUISA

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Fu duchessa di Parma' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.