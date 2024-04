La Soluzione ♚ Deficienza intellettuale La definizione e la soluzione di 7 lettere: Deficienza intellettuale. IDIOZIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Deficienza intellettuale: Divina idiozia, sottotitolo Come guardare al mondo contemporaneo è una raccolta di saggi scritti da Kurt Vonnegut fra il 1965 e il 1974 e tratti dalla raccolta originale Wampeters, Foma & Granfalloons pubblicata negli USA nel 1974. La prima edizione italiana presentava solo nove dei venticinque saggi originali, ed era aperta da un'introduzione di Elena Fantasia. Nel 2023 è stata pubblicata da Bompiani una nuova edizione, con sottotitolo "Pensare l'impensabile, dire l'indicibile", che contiene tutti i venticinque saggi. Altre Definizioni con idiozia; deficienza; intellettuale; Demenza congenita; Un Francesco scienziato e intellettuale dell 800; L intellettuale amata da Pericle; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Deficienza intellettuale

IDIOZIA

