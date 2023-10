Si danno alle mele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si danno alle mele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MORSI

Significato/Curiosita : Si danno alle mele

Drago in un giardino ai confini del mondo, le mele mistiche che danno il nome ad avalon ("isola delle mele"), la mela avvelenata offerta dalla matrigna... Mohamed morsi morsi, mohammed, su sapere.it, de agostini. (en) mohamed morsi, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) mohamed morsi, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si danno alle mele : danno; alle; mele; Lo condannò il Concilio di Nicea; I point che danno indicazioni; danno ombre passeggere; Persone danno se all intera società; danno luce agli altari; Crucci che non danno pace; Sono comuni a Natale Pasqua e Capodanno ; Anfibi dalla forma di anguilla affini alle salamandre |; Il laboratorio con le seghe e le pialle ; Non bisogna darne alle sciocchezze; Comprende Scozia Inghilterra e Galle s; L uomo che fu alle vato dalle scimmie; Ci ricorda un balle tto di Ciaikovskij; Corrosi alle fondamenta; I resti delle mele ; Acquavite di mele ; Il tipico vino di mele ; Noto marchio di mele della Val di Non; Il Milo della mele visione; Alberi di mele ; Dolce trentino con mele e uvetta;

Cerca altre Definizioni