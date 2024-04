La Soluzione ♚ Cenerini brizzolati La definizione e la soluzione di 5 lettere: Cenerini brizzolati. GRIGI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Cenerini brizzolati: I Grigi (talvolta chiamati anche Alieni di specie Alfa, Zeta o Reticuliani dal nome del sistema stellare Reticuli che è stato loro attribuito da alcuni ufologi) sono creature immaginarie extraterrestri intelligenti che costituiscono uno dei moderni stereotipi sugli alieni nell'ambito delle teorie del complotto sugli UFO, tra cui i racconti di presunti rapimenti alieni. La prima popolare apparizione di esseri di queste fattezze risale al 1977 nel film Incontri ravvicinati del terzo tipo; personaggi simili sono in seguito apparsi in numerosi film e fiction TV di fantascienza, solitamente come alieni benevoli e non invasori, e sono presenti ... Altre Definizioni con grigi; cenerini; brizzolati; Un colore smorto e vago; Il loro cantone ha per capoluogo Coira; Gi uccelli come i cenerini; Cerca altre soluzioni cruciverba

GRIGI

