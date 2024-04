La Soluzione ♚ Capitale della Colombia La definizione e la soluzione di 6 lettere: Capitale della Colombia. BOGOTÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Capitale della colombia: Bogotà (ufficialmente Bogotá, Distrito Capital e durante la dominazione spagnola e dal 1991 al 2000 Santa Fé de Bogotá) è la capitale della Colombia e del dipartimento di Cundinamarca. Conta 10 milioni di abitanti (2017). Entità territoriale di primo ordine con poteri amministrativi solitamente riservati dalla Costituzione colombiana ai dipartimenti, è il maggiore centro culturale ed economico del paese. Divisa in 20 quartieri, è sede dei principali edifici governativi (Gobierno nacional). Il sindaco della città (Alcalde Mayor) è eletto ogni 4 anni insieme al Consiglio distrettuale. È situata al centro della Colombia, nella regione nota ... Altre Definizioni con bogotà; capitale; colombia; La capitale rumena; La storia e la civiltà della nostra capitale; Gli Egiziani della capitale; Confina con la Colombia; Lo Stato tra Colombia e Costa Rica; Cerca altre soluzioni cruciverba

