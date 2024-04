La Soluzione ♚ Burlone brioso La definizione e la soluzione di 6 lettere: Burlone brioso. FACETO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Burlone brioso: Pozzo Faceto è una frazione di Fasano (BR), dal quale dista 9 km. Gli abitanti di Pozzo Faceto prendono come punto di riferimento la vicina Pezze di Greco. Prende il nome dall'omonimo santuario, dedicato alla Beata Vergine del pozzo, così chiamata perché il ritrovamento della sacra immagine avvenne proprio durante i lavori nel pozzo attualmente esistente all'ingresso del santuario: alcuni operai, durante lo scavo, si imbatterono in una specie di grotta, che aveva per sfondo un'immagine della Madonna (probabilmente un'antica cripta rupestre). Staccato il masso, lo portarono in superficie, adagiandolo sull'altare centrale del santuario. Altre Definizioni con faceto; burlone; brioso; Gioviale arguto; Scherzoso in contrapposizione a serio; Cerca altre soluzioni cruciverba

