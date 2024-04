La Soluzione ♚ Assiduo baciapile La definizione e la soluzione di 11 lettere: Assiduo baciapile. BACCHETTONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Assiduo baciapile: Lucca () è un comune italiano di 89 044 abitanti nel nord della Toscana capoluogo dell'omonima provincia, la cui area metropolitana è il centro principale della Piana di Lucca. Famosa per i suoi monumenti storici, è uno dei pochi capoluoghi a conservare il centro storico, ricco di antiche strutture di varie epoche, completamente circondato da una cinta muraria cinquecentesca nell'insieme integra e quasi pressoché immutata nel corso dei secoli. È una notevole città d'arte d'Italia. Ufficialmente di origini romane, ma su probabili insediamenti anteriori, Lucca, città di mercanti e tessitori, mantenne la sua autonomia come Stato indipendente ...

La risposta a Assiduo baciapile

BACCHETTONE

La soluzione verificata di 11 lettere per risolvere 'Assiduo baciapile' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.