Aprile nel datario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aprile nel datario.

Soluzione 3 lettere : APR

Deceduto) (pro-datario) vescovo lucio sassi (1590 - 1593 nominato pro-datario) cardinale lucio sassi (1593 - 29 febbraio 1604 deceduto) (pro-datario) cardinale... Alleanza per la romania – partito politico romeno attivo tra il 1997 e il 2002 apr – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di april river (papua nuova... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Aprile nel datario : aprile; datario; I primi di aprile ; Lo sono i giorni d aprile ; Il 18 aprile è la loro giornata per l Unesco; Quello di Roma cade il 21 aprile ; Una metà di aprile ; Sono nati tra il 21 marzo e il 20 aprile ; Nelle date vale aprile ; Lunedi nel datario ; Non lo rispetta il ritardatario ; Era un feudatario etiopico; Un giorno pari come è scritto sul datario ; Il dodicesimo mese nel datario ; Precede ven sul datario ; Segue gen sul datario ;

