La Soluzione ♚ Affilato reso tagliente La definizione e la soluzione di 8 lettere: Affilato reso tagliente. ARROTATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Affilato reso tagliente: Björn Rune Borg (AFI: [bjœ brj], ; Stoccolma, 6 giugno 1956) è un ex tennista svedese. Soprannominato Ice Man sia per la nazione di provenienza che per la freddezza ed il distacco che mostrava in campo, tra il 1974 e il 1981 ha vinto 11 titoli del Grande Slam, di cui sei al Roland Garros (secondo soltanto a Rafael Nadal per numero di vittorie) e cinque consecutivi a Wimbledon (fu il primo a vincerne cinque nell'era Open) ed è stato numero uno del mondo nella classifica ATP dal 23 agosto 1977 al 2 agosto 1981. Annoverato tra i più grandi tennisti di tutti i tempi, batté numerosi record dell'era Open che tuttora resistono, vincendo il 41% ... Altre Definizioni con arrotato; affilato; reso; tagliente; Lo schiavo reso celebre da una capanna; Reso inerte dal dolore; Reso innocuo o smantellato; Il tagliente sacerdote tibetano; Se è gelida è tagliente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Affilato reso tagliente

ARROTATO

A

R

R

O

T

A

T

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Affilato reso tagliente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.