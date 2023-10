Subì un supplizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Subì un supplizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TANTALO

Significato/Curiosita : Subi un supplizio

Salonicco (aquileia, iii secolo – salonicco, 304), fu una cristiana che subì il supplizio a tessalonica; è venerata come santa dalla chiesa cattolica e da quella... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tantalo (disambigua). tàntalo (in greco antico: tta, tàntalos) è un personaggio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 ottobre 2023

