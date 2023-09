Porta in luoghi ameni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta in luoghi ameni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GITA

Significato/Curiosita : Porta in luoghi ameni

Da un clima mite, da luoghi ameni e pittoreschi e da simpatia, ospitalità e generosità da parte dei residenti, ambientandosi in fretta allo stile di vita... Disambiguazione – "gita" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo singolo dei moderat, vedi gita (singolo). «è meglio adempiere il proprio dharma anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

