Gigantesca nave per il trasporto di greggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gigantesca nave per il trasporto di greggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : SUPERPETROLIERA

Significato/Curiosita : Gigantesca nave per il trasporto di greggio

Le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. una nave mercantile è una nave adibita al trasporto di merci e passeggeri... Large crude carrier): navi con portata superiore a 300 000 tonnellate; superpetroliere o vlcc (very large crude carrier): petroliere con capacità di carico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

