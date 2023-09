Consacrare un cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consacrare un cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BENEDIRE

Significato/Curiosita : Consacrare un cibo

Ritorno a siracusa, lucia esternò alla madre la sua ferma decisione di consacrare la sua verginità a cristo, e di elargire il suo patrimonio ai poveri.... Fine dei tempi, su un trono prezioso. con la mano destra è nell'atto di benedire con le tre dita alzate, secondo l'uso poi rimasto nella chiesa ortodossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Si brucia in chiesa per consacrare ; Per gli ebrei è il giorno da consacrare al Signore; La quantità di cibo che regge il cameriere; Sazio di cibo ; cibo ; Pezzetto di legno per togliere il cibo tra i denti; La quantità individuale di cibo ;

