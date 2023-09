Caratterizza chi antepone a tutto la bellezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza chi antepone a tutto la bellezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESTETISMO

Significato/Curiosita : Caratterizza chi antepone a tutto la bellezza

che antepone per importanza ad ogni cosa, perfino al benessere del fratello gottohold, inviso al padre. nonostante gli sforzi, sotto di lui la ditta... Contiene il lemma di dizionario «estetismo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su estetismo (en) estetismo, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

