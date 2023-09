Le vocali di poche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali di poche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OE

Significato/Curiosita : Le vocali di poche

Cuculo [ku'kulo]), salvo le poche eccezioni elencate di seguito: per ragioni etimologiche, cu rende il suono [kw] + vocale nelle seguenti parole: acuire... Fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. œ œ œ œ œ (minuscolo: œ) è un grafema composto dalle lettere o ed e. originariamente intesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le vocali di poche : vocali; poche; Le vocali in legge; Le vocali in conto; Paolo in vocali ; Le vocali dei cormorani; Le vocali dei baresi; Le vocali della Catalogna; Le vocali in affetto; Le vocali nelle tempere; Ha poche lettere; poche serrature gli resistono; Ne fa poche il TAV; Così è detto un Paese in cui si pagano poche tasse; Quelle geologiche sono divise in epoche e periodi; Tutt altro che poche ; Ricordi d epoche gloriose; Ricordi di epoche gloriose;

Cerca altre Definizioni