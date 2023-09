Vetro rifrangente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vetro rifrangente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LENTE

Significato/Curiosita : Vetro rifrangente

Impossibile: bastava infatti pensare che le particelle incidenti sul materiale rifrangente subissero, ad opera di questo, delle forze perpendicolari alla superficie... Significati, vedi lente (disambigua). disambiguazione – "lenti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lenti (disambigua). una lente è un elemento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vetro rifrangente : vetro; rifrangente; Splende in tubi di vetro ; Larga sala con le pareti a vetro tipica delle vecchie ville di lusso; Ha sede nel Palazzo di vetro ; Componente del vetro ; Il vetro posteriore dell automobile; Recipienti di vetro dal collo molto sottile; La Watts de Il castello di vetro ; Diafano trasparente come il vetro ; Palline di vetro per collane; S illumina in tubi di vetro ; Un solido rifrangente ; Solido rifrangente ;

Cerca altre Definizioni