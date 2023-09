Vasto esteso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasto esteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMPIO - GRANDE

Significato/Curiosita : Vasto esteso

I del vasto sono una famiglia di discendenza aleramica di origini franche, che acquisì ampi territori nel piemonte meridionale, fra alessandria e saluzzo... Disambiguazione – se stai cercando il politico romano, vedi tito ampio balbo. ampio è una frazione del comune di castiglione della pescaia, in provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

