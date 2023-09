Una sigla da CD - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sigla da CD. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ROM

Significato/Curiosita : Una sigla da cd

Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il compact disc (lett. "disco compatto"; abbreviato nella sigla cd o cd), anche... Voce principale: popoli romaní. i rom (al plurale anche nella forma: roma, in lingua romaní: rom o rrom) sono uno dei principali gruppi etnici della popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

