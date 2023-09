Una musica per tenori e contralti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una musica per tenori e contralti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LIRICA

Significato/Curiosita : Una musica per tenori e contralti

la nuova leva di contralti fu aperta da elisabetta gafforini, "la più illustre rappresentante dei contralti di genere giocoso per tutto il periodo che... Su un testo poetico. lirica – rivista di contenuto letterario lirica – nome croato dell'isola di alessandria, in dalmazia lirica – strumento musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

