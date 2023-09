È simile alla pala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile alla pala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BADILE

Significato/Curiosita : E simile alla pala

La pala di brera, o pala montefeltro (sacra conversazione con la madonna col bambino, sei santi, quattro angeli e il donatore federico da montefeltro)... Disambiguazione – "badile" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi badile (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento oggetti non... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

