Salva molti centri sciistici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salva molti centri sciistici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CANNONE SPARANEVE

Significato/Curiosita : Salva molti centri sciistici

Sport di montagna, vi sono più a sud, al confine col kosovo, gli impianti sciistici di kopaonik. le terme di vrnjacka banja per esempio risalgono all'epoca... Vuota. aiutaci a scriverla! cannone sparaneve mobile altro esempio di cannoni sparaneve altro tipo di cannone sparaneve nelle località sciistiche gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

