Un ritratto fortemente ingrandito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ritratto fortemente ingrandito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : GIGANTOGRAFIA

Significato/Curiosita : Un ritratto fortemente ingrandito

Fanno un antesugnano. vi furono artisti che praticarono ampiamente e in maniera quasi esclusiva il ritratto e intere civiltà che rifiutarono il ritratto quale... Supporti telati. la gigantografia ha spesso come scopo la pubblicità o la propaganda. nel campo della pubblicità, per esempio, una gigantografia posizionata in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un ritratto fortemente ingrandito : ritratto; fortemente; ingrandito; Il Gray di un immaginario ritratto di Oscar Wilde; La banconota che aveva il ritratto di Verdi; Eseguì il ritratto di Dante; Il condottiero che fu ritratto da Andrea del Castagno; Firth nel cast di The Happy Prince - L ultimo ritratto di Oscar Wilde; Un famoso ritratto di Modigliani all Art Institute di Chicago; Un moderno autoritratto ; Ornamenti con ritratto incorporato; fortemente sdegnata; Reclamata fortemente ; fortemente ingente molto consistente; Negozio che vende a prezzi fortemente scontati; fortemente inquieto; fortemente turbato; fortemente impegnati; Avvinghiano fortemente ; ingrandito , esteso; ingrandito in volume;

Cerca altre Definizioni