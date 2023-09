Residuati di fine conflitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residuati di fine conflitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BELLICI

Significato/Curiosita : Residuati di fine conflitto

Ottenuto con residuati bellici, parti di aerei, elicotteri, ecc.) e molte vie sono state dedicate alle "malvinas argentinas". anche lo stadio di mendoza è... Condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro “ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in...