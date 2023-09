Quella garibaldina è tra le più gloriose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella garibaldina è tra le più gloriose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EPOPEA

Significato/Curiosita : Quella garibaldina e tra le piu gloriose

L’impresa garibaldina raccoglieva confiscando nei territori occupati i valori della zecca di palermo.. le fonti del prospetto delle spedizioni garibaldine sintetizzato... Citazioni di o su epopea wikizionario contiene il lemma di dizionario «epopea» wikimedia commons contiene immagini o altri file su epopea altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quella garibaldina è tra le più gloriose : quella; garibaldina; gloriose; È sempre quella quando la si ripete; È monumentale quella di Trevi; quella reale è usata come ricostituente; quella Nera è in Germania; È in Aulide quella musicata da Cherubini; Leopardi descrisse quella dopo la tempesta; I pirati seguivano quella del tesoro; quella di governo può condurre ad elezioni; quella romana governa la chiesa cattolica; È lunga quella delle batterie costiere; Quella garibaldina era rossa; Fiume teatro di una battaglia garibaldina nel 1860; La più eroica garibaldina ; L impresa garibaldina che portò all Unità d Italia; Vittoria garibaldina nel Trentino; Eroina garibaldina ; La garibaldina più celebre; Ricordi d epoche gloriose ; Ricordi di epoche gloriose ; Ricordo di gloriose gesta;

Cerca altre Definizioni