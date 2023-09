Proteggere i propri interessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proteggere i propri interessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TUTELARE

Significato/Curiosita : Proteggere i propri interessi

Uso militare. la società usa queste risorse per assicurare e proteggere i propri interessi oltre ai suoi impiegati di alto profilo. l'umbrella corporation... Tutore o di un protutore deve darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni. il giudice tutelare dovrà, pertanto, nominare un tutore. lo stesso argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Proteggere i propri interessi : proteggere; propri; interessi; Si gonfia per proteggere il pilota; proteggere i diritti; proteggere gli oggetti per prepararli al trasloco; Il sistema più sicuro per proteggere il proprio computer - antitesi; Il mondo deve proteggere quella amazzonica; Si installa per proteggere il computer; Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere; Un accessorio utile a proteggere i polpacci; Mossa speciale degli scacchi per proteggere il re; Si stende per proteggere la macchina; Legate al propri o dovere; Sottratte al propri etario; propri o delle tradizioni della gente comune; Rende propri etari dopo un lungo possesso; L abitazione di propri età dove si risiede; Il tipo riservato ama stare tra le propri e quattro; Ricevono da un giudice la propri età di un bene; L egoista pensa al propri o; Di propri a iniziativa; Ogni arrivista ha le propri e; Pagamento di interessi composti; Toccati negli interessi ; Un calcolo d interessi ; Pensano solo ai propri interessi ; Comportano interessi ; Privo di interessi ; Calcoli di interessi maturati; interessi mensili; Un insieme di persone con gli stessi interessi ; Una quota degli interessi già maturati;

