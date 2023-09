Prima della data - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima della data. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LÌ

Significato/Curiosita : Prima della data

Molte tradizioni religiose fissano una data della creazione del mondo ad una data ben precisa, desunta dalla propria mitologia o dai propri libri sacri... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. jet li, pseudonimo di li lianjie (s, li liánjiép; pechino, 26 aprile 1963), è un attore, artista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Prima della data : prima; data; Vengono prima e dopo la F; Io è la prima ; prima to; Il nome di san Paolo prima della conversione; Alcune dopo la prima ; Un film con G Clooney: prima ti poi ti rovino; Chi prima arriva lo vince; prima del centro di Marsala; Città calabra ricordata per la mollezza dei suoi abitanti; Una piccola casa circondata dal giardino; Organizzazione sociale fondata sull autorità del capofamiglia; Andata in frantumi; L azienda ricordata con la Motta; Spostamento di data ; L Opus fondata da Josemaria Escrivà; Non è mai andata ;

