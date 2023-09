Il presuntuoso lo è sempre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il presuntuoso lo è sempre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CERTO

Significato/Curiosita : Il presuntuoso lo e sempre

Guarnieri e di ludovica brancia di montalto; ricco, arrogante e presuntuoso classico sciupafemmine, è la principale causa della scommessa su nicoletta cattaneo... La certo o certo-kamera-werk dresden è stata una azienda di dresda, germania produttrice di macchine fotografiche operante dal 1902 e fondata da alfred... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il presuntuoso lo è sempre : presuntuoso; sempre; Il presuntuoso non fa che ripeterlo; Gonfia il presuntuoso ; Caratterizza il presuntuoso ; Un tipo presuntuoso e insolente; presuntuoso e insolente; presuntuoso e vanitoso... che rompe tutto; Atteggiamento presuntuoso ed insolente; Pianta sempre verde detto in modo letterario; Un albero sempre verde; È sempre quella quando la si ripete; Danno sempre una mano nelle avversità; Cade sempre due giorni dopo la Pasqua; Ha sempre soldi per le mani; Si parla sempre di quello di santo;

Cerca altre Definizioni