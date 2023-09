Si portano in processione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si portano in processione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERI

Significato/Curiosita : Si portano in processione

Civili che si prolungano per i giorni che precedono il 29 luglio. in questa data, dopo la celebrazione solenne, alle 12 si portano in processione le reliquie... Riferimento. la festa dei ceri si svolge a gubbio il 15 maggio di ogni anno e consiste nel trasporto in corsa di tre ceri coronati da statue di santi:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

