Pino : cantava Napule è - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pino : cantava Napule è. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DANIELE

Significato/Curiosita : Pino : cantava napule e

N'ata dummeneca/comme cantava napule (arcobaleno, qcn 1014) 1961 - comme cantava napule/cuntrora (arcobaleno, qcn 1016) 1961 - cunto 'e lampare/n'ata dummeneca... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi daniele (disambigua). daniele è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: danilo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pino : cantava Napule è : pino; cantava; napule; Fu tramutato in pino ; Il massiccio alpino con la Punta Dufour; La Turchina di pino cchio; Un cane spino ne dal pelo multicolore; Il metallo per il doppino telefonico; Quella di pino cchio ha i capelli turchini; Una pianta spino sa; Le rose lo hanno spino so; II vero papà di pino cchio; Pianta grassa spino sa; cantava le gesta degli eroi nell antica Grecia; Li cantava no i bardi; Un tempo si cantava sotto il balcone; A : cantava Fausto Leali; cantava no Mamma mia; cantava con Sonny; cantava Una donna per amico; Dalla che cantava Futura iniziali; Accendi un in me cantava Zucchero; la pelle nera cantava Nino Ferrer; Daniele che lanciò la canzone napule è; Pino __: cantava napule è;

Cerca altre Definizioni