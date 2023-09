Piatto greco simile alla parmigiana di melanzane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto greco simile alla parmigiana di melanzane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOUSSAKÀ

Significato/Curiosita : Piatto greco simile alla parmigiana di melanzane

Disambiguazione – "melanzane" rimanda qui. se stai cercando il film d'animazione, vedi melanzane - estate andalusa. disambiguazione – "melanzana" rimanda qui... Contiene risorse su moussaka wikimedia commons contiene immagini o altri file su moussaka ricetta della moussaka greca, su irispiti.it. moussaka - ricetta e ingredienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piatto greco simile alla parmigiana di melanzane : piatto; greco; simile; alla; parmigiana; melanzane; Un piatto di bronzo; Un pesce molto piatto ; Succulento piatto di carne; Un piatto per più piatti; alla genovese: piatto di carne ripiena; Tipico piatto spagnolo; Il piatto più importante di un banchetto; La effe dell alfabeto greco ; Antico vaso greco ; Aromatizza l ouzo il liquore greco ; Poeta lirico greco ; Il commediografo greco de Le rane e Le vespe; Un prefisso greco che significa al di sopra; L emozione del teatro greco gre; È simile al cervo; Pesce simile al dentice; L antilope africana simile al bufalo; Tecnica pittorica simile all acquerello; È simile alla salamandra; Dalla forma simile a quella di un ellissoide; È simile al flauto ma più piccolo; Lillo & alla radio; Muscolo che ricopre la parte laterale della spalla ; Certe riviste ne cercano uno alla settimana; Balla in discoteca davanti a tutti; Lo scudo di Palla de; Fa concorrenza alla Nikon; Con Ulisse rubò il Palla dio di Troia; Ortaggi da parmigiana ; Il prodotto dell orto per la parmigiana ; Gli ortaggi della parmigiana ; La cittadina parmigiana di Gene Gnocchi; Le melanzane nella parmigiana ; Ortaggi per la parmigiana ; Alla base della parmigiana ; è un ottimo piatto di melanzane in forno; Le melanzane nella parmigiana; Lo sono zucchine e melanzane : __ a frutto; Quella di melanzane è un piatto molto gustoso; Un piatto a base di melanzane ; Uno squisito modo di cuocere le melanzane ; Ricetta tipica di Napoli: melanzane a __;

Cerca altre Definizioni