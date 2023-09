Th per i chimici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Th per i chimici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORIO

La chimica affronta argomenti come il modo in cui gli atomi e le molecole interagiscono tramite legami chimici per formare nuovi composti chimici. esistono... Il torio è l'elemento chimico di numero atomico 90 e il suo simbolo è th. è un metallo attinoide radioattivo ed è uno degli unici due significativi elementi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

