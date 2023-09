Ospita affollati concerti live a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita affollati concerti live a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CIRCO MASSIMO

Significato/Curiosita : Ospita affollati concerti live a roma

Anticipato dal singolo veronica, n.2, brano già eseguito in alcuni live alla conclusione dei concerti del precedente tour e di cui è stato anche pubblicato un videoclip... Vedi circo massimo (disambigua). coordinate: 41°53'09.24n 12°29'08.52e / 41.8859°n 12.4857°e41.8859; 12.4857 il circo massimo è un antico circo romano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

