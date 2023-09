Il nome del commissario Basettoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome del commissario Basettoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ADAMO

Significato/Curiosita : Il nome del commissario basettoni

Inventa il nome proprio del commissario in basettoni e la dieta da fame, scritta da giorgio pezzin: adamo, per sottolineare che basettoni rappresenta il numero... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi adamo (disambigua). adamo (in ebraico , in arabo , adam) è il nome, secondo l'ebraismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome del commissario Basettoni : nome; commissario; basettoni; Il nome di Napolitano; Diede nome a un Vallo dell Inghilterra; Il nome di Sciascia; Fenome no fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; nome di vari califfi; Il nome di Pavese; Il nome femminile che si anagramma con dai; Dà nome a uno speciale innesto di lampade; Il commissario impersonato da Guido Caprino; Salvo il commissario inventato da Camilleri; Il commissario di Zingaretti; Il commissario amico di Batman; Il Luca che ha impersonato il commissario Montalbano; Il Manetta aiutante del commissario Basettoni; Un commissario della TV; commissario Tecnico; Il Manetta aiutante del commissario basettoni ; Dà una mano al commissario basettoni nelle sue inchieste; L ispettore che lavora con basettoni in Topolino; Aiuta il commissario basettoni nelle indagini; Aiuta basettoni e Manetta nei gialli a fumetti;

Cerca altre Definizioni