e Michelle Obama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: e Michelle Obama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARACK

Significato/Curiosita : E michelle obama

michelle lavaughn robinson, coniugata obama (chicago, 17 gennaio 1964), è un'avvocata, scrittrice ed ex first lady statunitense, moglie di barack obama... Altri significati, vedi obama (disambigua). premio nobel per la pace 2009 barack hussein obama (honolulu, 4 agosto 1961) è un politico e avvocato statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

La michelle dello spettacolo; La michelle in TV; Vi ha recitato michelle Pfeiffer: L età dell __; La figlia di Eros Ramazzotti e michelle Hunziker; La michelle svizzera della tv; Il film con michelle Pfeiffer ispirato a un romanzo di Colette; Barack e michelle __; Yes we era il motto di obama ; L obama tra i Presidenti degli USA; Gli è succeduto obama ; È stato il vice di Barack obama dal 2009 al 2017; Barack obama è nato nella loro capitale; L obama ex presidente; Iniziali di obama ;

