Mette al mondo molti bimbi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette al mondo molti bimbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEVATRICE - OSTETRICA

Significato/Curiosita : Mette al mondo molti bimbi

Cristiano ronaldo: "con profonda tristezza annuncio che uno dei nostri bimbi è morto", su sportmediaset.mediaset.it, 18 aprile 2022. url consultato il... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. l'ostetrica, chiamata levatrice in passato, nonché ancora attualmente in svizzera (forme maschili: ostetrico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Su: Riusciva più a esprimere al meglio il suo gioco per timore di commettere il quinto fallo che gli sarebbe costata l'espulsione, ma proprio rukawa lo ...A volte dovremmorci in quelli degli altri;re sulla bilancia; Spinge are il naso nelle cose altrui; Sivicino ai fumatori;Su: Ramo cadetto popolano (o del trebbio) della famiglia medici e cugino dell'omonimo lorenzo il magnifico. nacque da pierfrancesco il vecchio e di ...La più popolosa parte del; Così si viene al; Mitici confini del; Calciatore che fu campione del82: Rossi;Su: Degli ambiti tecnici, viene letto come "mille miliardi", e in generale si può parlare di migliaia di miliardi (per esempio nel linguaggio giornalistico ...Il top cuiambiscono; Nutreasiatici; Un controllo per laplicazione; Il calciatore autore digol;Su: L eta dei bimbi dell asilo1957) è stata un'educatrice italiana. diresse dal 1913 al 1928 la nave asilo caracciolo per scugnizzi napoletani ed è ...ormai cresciuti; È frequentato dadai 3 mesi ai 3 anni; Lo fanno iuniti in cerchio; L occupazione preferita dai