Materiale da riciclare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale da riciclare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLASTICA

Significato/Curiosita : Materiale da riciclare

Trasforma in rifiuto; l'uso di materiali riciclabili come il vetro, evitando i materiali più difficili o impossibili da riciclare; la raccolta differenziata... Disambiguazione – "plastica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi plastica (disambigua). le materie plastiche sono materiali organici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

