Manca nella lettera anonima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca nella lettera anonima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIRMA

Significato/Curiosita : Manca nella lettera anonima

Carità. ma di esse la più grande è la carità!» (prima lettera ai corinzi, 13.1-13) la prima lettera ai corinzi è uno dei testi che compongono il nuovo testamento... Con la firma elettronica, la firma grafometrica o la firma digitale. è chiamata comunemente firma digitalizzata o firma scansionata ma pure firma scannerizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

