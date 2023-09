Liquore d Abruzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquore d Abruzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CENTERBE

Significato/Curiosita : Liquore d abruzzo

^ vino in tabula :: [liquore] aurum archiviato il 19 novembre 2011 in internet archive. ^ aurum-tradizioni gastronomiche-abruzzo, su saporetipico.it.... E officinali montane. il nome (amaro centerbe, centerbe, centerba, antico centerbe, rosolio centerbe) è usato per indicare vari liquori (con ricetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Liquore d Abruzzo : liquore; abruzzo; liquore dalle magiche virtù; Aromatizza l ouzo il liquore greco; Un liquore casereccio; liquore greco al gusto d anice; Magico liquore ; Un liquore in disuso; Il liquore triple; liquore di lunga vita; liquore ricavato da bacche; liquore francese; Una provincia dell abruzzo ; Maccheroni alla specialità dell abruzzo ; Una magnifica località sciistica dell abruzzo ; Provincia dell abruzzo ; Territorio dell abruzzo con la piana del Fucino; La città dell abruzzo con il castello della Monica; Noto liquore digestivo d abruzzo ; I marsicani vivono nel Parco nazionale d abruzzo ; Un centro nel Parco Nazionale d abruzzo ; In abruzzo e in Sardegna;

Cerca altre Definizioni