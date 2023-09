Il laccio usato nei prelievi di sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il laccio usato nei prelievi di sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : EMOSTATICO

Cosiddetta prova del laccio in iperpnea: dopo applicato il bracciale dello sfigmomanometro per il segno di trousseau, e dopo che il paziente ha respirato... Propriamente un laccio emostatico, in prossimità della ferita per controllare il sanguinamento. l'utilizzo di laccio emostatico in ambito chirurgico, per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

