Irrigidisce la copertina di certi libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Irrigidisce la copertina di certi libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : PLASTIFICAZIONE

Significato/Curiosita : Irrigidisce la copertina di certi libri

Esercitata sul materiale durante la fase di plastificazione è determinata dal profilo interno della vite di plastificazione, che porta una diminuzione di volume... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Irrigidisce la copertina di certi libri : irrigidisce; copertina; certi; libri; Il comando che irrigidisce ; irrigidisce un muscolo; Personaggio dei fumetti con la sua copertina ; È sulla copertina ; Così è un libro con copertina e dorso rigidi; Sulla copertina del libro; Hanno il nome in copertina ; Un ampio servizio che risalta in copertina ; Procaci girl da copertina ; Hano tutti una copertina ; Torvo come certi sguardi; Ha certi limiti; Ospita affollati concerti live a Roma; Materiale iridescente fornito da certi molluschi; Felici contenti come certi eventi; La S in certi giorni del calendario; Sabbia da cui deriva il nome di certi anfiteatri; In certi balli l una sfiora l altra; writer scrive libri per conto d altri; S impara sui libri ; Si dice di libri rimessi a nuovo; Pubblica libri ; Colonna di libri sovrapposti; libri che si pubblicano ogni dodici mesi; Uno dei cinque libri del Pentateuco; Curatore di una collana di libri ;

Cerca altre Definizioni