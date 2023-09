Interrompere un lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interrompere un lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SOSPENDERE

Dirmi che i miei erano morti in america in un incidente d'auto. piansi a dirotto, dovettero interrompere il lavoro, non riuscivo a girare. continuammo solo... Femminile viene annullata in seguito alla decisione da parte della wta di sospendere ogni torneo in cina come risposta al caso della tennista peng shuai. (en)...