Ha un incarico di fiducia - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CUSTODE

Il governo ha posto la questione di fiducia. 23 febbraio 2012 - la camera accorda al governo (con 477 sì, 75 no e 7 astenuti) la fiducia sull'approvazione... Esseri che non hanno più angelo custode: io fui uno di quelli». la credenza nell'affidamento di ogni uomo al suo angelo custode è in accordo con due principi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Ha un incarico di fiducia : incarico; fiducia; incarico provvisorio; Scegliere per un incarico ; Hanno l incarico di eseguire le ultime volontà del de cuius; incarico da svolgere; In ambito militare un incarico ben definito; incarico per diplomatici; Sollevare un allenatore dal suo incarico ; Sfiducia te; Ingannate sulla fiducia ; Rivelato in virtù di un rapporto di grande fiducia ; Il Parlamento può votarne di sfiducia ; Sfiducia te avvilite; Venir meno alla fiducia altrui; Così è una che ispira fiducia ;

