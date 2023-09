Galleggia tra il gommone e la bottiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Galleggia tra il gommone e la bottiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BARCHETTA

Significato/Curiosita : Galleggia tra il gommone e la bottiglia

In posizione verticale ed immobile, la bombola a 50 bar e a polmoni pieni il sub galleggia con l'acqua sotto il livello degli occhi, ed espirando affonda... La fiat barchetta è un'autovettura spider prodotta negli stabilimenti della casa torinese dal 1994 al 2005 e che ha riportato la fiat nel campo delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Galleggia tra il gommone e la bottiglia : galleggia; gommone; bottiglia; Un qualunque mezzo galleggia nte; Un galleggia nte in mare; Fa galleggia re il bagnante; Il galleggia nte del naufrago; La linea detta anche di galleggia mento; Supporto galleggia nte per arti superiori; Sull acqua galleggia ; Discesa lungo i fiumi in gommone ; Il motore per il gommone ; Si pratica su un gommone , discendendo un fiume; Guida un gommone fuorilegge; Piccole cascate da solcare con il gommone ; Chiude la bottiglia ; La parte più sottile di una bottiglia ; Aprire una bottiglia ; Una grossa bottiglia di champagne; Comporta la rottura d una bottiglia di spumante; bottiglia da attacchi terroristici; Cetaceo detto anche delfino dal naso a bottiglia ;

