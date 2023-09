D estate è un famoso teatro d opera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: D estate è un famoso teatro d opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ARENA DI VERONA

Significato/Curiosita : D estate e un famoso teatro d opera

Lui sono seguiti giuseppe, gennaro, concetta, dora e milena d'angelo. di padre operaio (antonio) e madre casalinga (emilia), nasce a napoli, nel quartiere... 10.994444 l'arena di verona è un anfiteatro romano situato nel centro storico di verona, icona della città veneta insieme alle figure di romeo e giulietta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

