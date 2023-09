Entrate nella vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entrate nella vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NATE

Significato/Curiosita : Entrate nella vita

La carica di senatore a vita, nell'ordinamento giuridico italiano, è prevista dall'articolo 59 della costituzione che designa i soggetti facenti parte... Nathan donald diaz, detto nate (stockton, 16 aprile 1985) è un artista marziale misto statunitense. combatte nella categoria dei pesi leggeri e pesi welter... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

