L Elkann fratello di John - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Elkann fratello di John.



Soluzione 4 lettere : LAPO

Significato/Curiosita : L elkann fratello di john

john philip jacob elkann (new york, 1º aprile 1976) è un imprenditore e dirigente d'azienda italiano. designato dal nonno gianni agnelli come suo successore... lapo edovard elkann (new york, 7 ottobre 1977) è un imprenditore e socialite italiano. è presidente, fondatore e maggior azionista (53,37%) di italia independent...