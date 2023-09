Si effettuano fuorviando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si effettuano fuorviando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DEPISTAGGI

Significato/Curiosita : Si effettuano fuorviando

Piazza fontana, negli anni settanta e ottanta, "inquinati da continui depistaggi da parte di forze dell’ordine e servizi segreti (emersi chiaramente durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si effettuano fuorviando : effettuano; fuorviando; I calciatori li effettuano in porta; Si effettuano martedi giovedi e sabato su undici ruote; Si effettuano lungo il cammino; Li effettuano gli utenti; Vi si effettuano riprese; effettuano continue corse in città; Si effettuano periodicamente in un sistema informatico;

